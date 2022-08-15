İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde lüks bir sitenin spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.
Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuz kısmına düştü.
O anlarda havuz kısmında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Beykoz'da sağanağa dayanamayan spor salonunun çatısı yerle bir oldu - Son Dakika