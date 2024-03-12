Beykoz Belediyesi tarafından, kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek amacıyla Millet Sofrası'nın içinde kurulan 'Erguvan Kadın Kooperatifi' ürettiklerini satmaya devam ediyor. Erguvan Kadın Kooperatifi'nin ürettiklerinden gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor.
Beykoz Belediyesi tarafından, kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek, kadınların emeklerini topluma ve ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan kooperatif, kısa sürede herkesin uğrak yeri oldu. Millet Sofrası'nın içerisinde bulunan ve Beykoz'da kadın el emeğinin ekonomik değere dönüştüğü, "Beykoz'un Erguvanları Kadın Kooperatifi"nde mantıdan erişteye, kahvaltılıktan reçele çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı bölüm vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Erguvan Kadın Kooperatifi'nde çalışan Tuğba Şengül, "Burası Beykoz'un kadın kooperatifi, burası ev hanımlarına destek olunması için kurulan bir kooperatif. Beykoz Belediyesi'nin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın bizi teşvik ettiği mutfakta üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz tatlılar, börekler, içli köfte, reçellerimiz var. Yani mutfakta ne yapılıyorsa her şeyi yapıyoruz. Sipariş üzerine de çalışıyoruz. Burada çorbalarını içiyorlar ve bizden de minimum bir ücretle alışveriş yapıyorlar. Tamamı kadınlara hizmet için kurulan bir kooperatif burası. Buranın bir başlangıç olup daha da çoğalmasını istiyorum. Herkese örnek olmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beykoz'da Kadın Kooperatifi Ürettiklerini Satıyor - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?