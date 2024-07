Beylikdüzü Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı

Yerel

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin "Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TBMM'de kabul edilen kanun ile ilgili açıklama yaptı. Çalık, açıklamasında "Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha açıklıkla ifade etmek istiyorum. Can dostlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşadığı, bakımlarının aksatmadan yapıldığı, her türlü tehlikeden korunduğu, komşularımızın gönül rahatlığıyla sürece katıldığı, paylaşımda bulunduğu, bakım ve ilgilerini gönüllü üstlendiği bir ortamı sağlamak bizlerin görevi" ifadelerine yer verdi. .

"Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz"

Bu kapsamda hayvan barınağını genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Ayrıca hayata geçirdiğimiz "YUVAM OLUR MUSUN" web sitemizle de can dostlarımızı güvenli yuvalarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu kapsamda, kanunda yer alan ötenazi uygulamasına şiddetle karşı çıkıyor, her canlının yaşam hakkına sahip çıkacağımızın altını çizmek istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak konunun uzlaşı içerisinde çözülmesi adına, tüm hayvansever komşularımızın görüşü, önerisi bizim için çok kıymetli. Can dostlarımızı korumaya nasıl özen gösteriyorsak bölgesel bazda gelen saldırı şikayetlerini de birlikte çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz."