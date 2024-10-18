Beylikdüzü Belediyesi Sanat Toplulukları Yeni Yeteneklerini Arıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Sanat Toplulukları Yeni Yeteneklerini Arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Sanat Toplulukları Yeni Yeteneklerini Arıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 9 farklı sanat topluluğu ile yeni yetenekler arıyor. Seçmeler, çeşitli müzik ve tiyatro alanlarında performansa dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Seçilen bireyler, uzman eğitmenlerle eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

18.10.2024 16:09  Güncelleme: 16:14
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Beylikdüzü Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu'ndan Sufi Meşk Topluluğu'na, Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Belediye Tiyatrosu'na kadar 9 farklı toplulukla hizmet verirken, yetenekleri olan isimleri de bünyesine kazandırıyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren sanat toplulukları, sanatın farklı dallarına ilgi ve yeteneği olan yeni isimlerini arıyor. Sufi Meşk Topluluğu, Çok Sesli Çocuk Korosu, Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu, Halk Oyunları Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Çok Sesli Gençlik Korosu, Beylikdüzü Big Band, Beylikdüzü Gençlik ve Senfoni Orkestrası'na katılacak kişiler performansa dayalı seçmelerle belirleniyor. Şimdiye kadar müzik türlerinin birçok farklı formunu otantik bir şekilde icra etmek üzere kurulan Sufi Meşk Topluluğu, 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan Çok Sesli Çocuk Korosu ve ilçeye tiyatro sevgisini aşılamak için 2016 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu'nun seçmeleri yapıldı.

Yeni yetenekler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen seçmelerin devamında ise 19 Ekim'de Halk Oyunları Topluluğu, 20 Ekim'de Türk Halk Müziği Topluluğu, 26 Ekim'de Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu, 2 Kasım'da Beylikdüzü Gençlik ve Senfoni Orkestrası, 3 Kasım'da Beylikdüzü Big Band için yeni yetenekler belirlenecek. Seçmeleri başarıyla geçen kişiler, alanlarında uzman isimlerden alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı yakalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi Sanat Toplulukları Yeni Yeteneklerini Arıyor - Son Dakika

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