Beylikdüzü'nde 2024 Yılı Çalışmalarıyla Yeşil Alan ve Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü'nde 2024 Yılı Çalışmalarıyla Yeşil Alan ve Yaşam Kalitesi Artıyor

Beylikdüzü\'nde 2024 Yılı Çalışmalarıyla Yeşil Alan ve Yaşam Kalitesi Artıyor

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında park, bahçe, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye değer katmayı sürdürüyor. Yeni yeşil alanlar, modern yaşam alanları ve altyapı projeleri ile yaşam kalitesi artırıldı.

31.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği park, bahçe, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeler çerçevesinde hem yeşil alan miktarı artırıldı hem de modern yaşam alanları inşa edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı çalışmalarıyla altyapıdan yeşil alanlara kadar birçok alanda yapılan çalışmalarla, ilçenin yaşam kalitesini daha da yükseltti. Modern, erişilebilir ve çevre dostu bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeler kapsamında park, bahçe, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla da ilçeye değer katmaya devam etti.

Beylikdüzü'nde 2024'te yaşam kalitesi daha da yükseldi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla modern, çevre dostu bir Beylikdüzü hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Yeşil alan projelerinde 10 yeni park yapılırken, 10 parkta da yenileme işlemleri tamamlandı. 2024 yılı içerisinde ilçeye 4 milyon 354 metrekare yeni yeşil alan kazandırılırken, binlerce ağaç, fidan ve çalı dikimiyle doğaya katkı sağlandı. Ayrıca, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve kent mobilyalarıyla sosyal yaşam desteklendi. Tarım projelerinde ise Yaşam Bahçeleri'nden 38 ton mahsul elde edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ise 34 bin ton asfalt kaplama, 28 bin ton asfalt yama ve aydınlatma gibi çalışmalarla altyapıyı güçlendirdi. Yağmur suyu kanalları, tretuvar düzenlemeleri ve engelli erişim uygulamaları gibi projelerle de ilçenin erişilebilirliği artırıldı. Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği projelerle hem çevresel sürdürülebilirliği hem de sosyal yaşam kalitesini artırarak örnek bir ilçe olmayı sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Yönetim, Beylikdüzü, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde 2024 Yılı Çalışmalarıyla Yeşil Alan ve Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 2024 Yılı Çalışmalarıyla Yeşil Alan ve Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.