Beylikdüzü'nde Gençlere Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Gençlere Çevre Bilinci Eğitimi

Beylikdüzü\'nde Gençlere Çevre Bilinci Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Etkinlikte iklim krizi, su ve gıda israfı gibi konular ele alındı ve 700 öğrenci bilgilendirildi.

28.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:51
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Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte iklim krizi, su ve gıda israfı, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji konuları ele alındı. Gençlerin çevre bilinciyle donatıldığı etkinlik, sürdürülebilir yaşam için atılacak adımlara ışık tuttu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleştirilen ve iklim krizi, su ve gıda israfı, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji konularının ele alındığı eğitim programı, iki oturum halinde gerçekleşti. Her iki oturumda toplamda 700 öğrenci çevresel farkındalık konusunda bilgilendirildi.

Gençler çevre için harekete geçiyor

Eğitimde, doğal kaynakların hızla tükenmesine dikkat çekilirken, bilinçsiz tüketimin çevreye verdiği zararlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilere, bireysel olarak çevreyi koruma adına alabilecekleri önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri aktarıldı. Sıfır Atık Hareketi kapsamında geri dönüşümün önemi vurgulanarak, günlük hayatta atıkların nasıl azaltılabileceğine dair pratik öneriler sunuldu.

Teknoloji destekli farkındalık çalışmalar

Etkinlik kapsamında, öğrencilere QR kod okutularak bir anket uygulaması yapıldı. Bu çalışma ile öğrencilerin çevresel konulara bakış açıları değerlendirilirken, farkındalık seviyeleri ölçüldü. Anket sonuçları, Beylikdüzü Belediyesi tarafından incelenerek gelecekteki çevre projelerine yön vermek için kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Gençlere Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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