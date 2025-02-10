Beylikdüzü'nde 'İlmek İlmek Mutluluk' Projesi ile Kadınlardan Dayanışma Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü'nde 'İlmek İlmek Mutluluk' Projesi ile Kadınlardan Dayanışma Örneği

Beylikdüzü\'nde \'İlmek İlmek Mutluluk\' Projesi ile Kadınlardan Dayanışma Örneği

Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'İlmek İlmek Mutluluk' projesinde, ilçede yaşayan kadınlar el emeğiyle ördükleri parçaları bir araya getirerek huzurevlerine hediye edilecek battaniyeler yapıyor.

10.02.2025 14:56  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İlmek İlmek Mutluluk" sosyal sorumluluk projesi, ilçede yaşayan kadınların el emeği ve dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Proje çerçevesinde Beylikdüzü Anne ve Çocuk Merkezleri'nden faydalanan ve ilçede yaşayan kadınlar tarafından örülen parçalar bir battaniyeye dönüştürülerek huzurevlerine hediye ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, tarafından hayata geçirilen "İlmek İlmek Mutluluk" sosyal sorumluluk projesi ile Beylikdüzü'nde yaşayan kadınların el emeği ve dayanışma ruhu gözler önüne seriliyor. Proje kapsamında Beylikdüzü Anne ve Çocuk Merkezleri'nden hizmet alan ve ilçede ikamet kadınlar, ördükleri parçaları bir araya getirerek anlamlı bir battaniye ortaya çıkarıyor. İlk ilmeklerinin 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde örüldüğü etkinliğe katılarak projeye destek veren Zehra Çalık, projenin önemi ve toplumsal dayanışmanın gücüne vurgu yaptı.

"Her ilmekte dayanışma ve sevginin izi var"

Hazırlanan battaniyelerin huzurevinde yaşayan yaş almış bireylere hediye edileceği, "İlmek İlmek Mutluluk" projesi ile el emeğinin ve kolektif dayanışmanın gücü ortaya koyuluyor. Böylece hem emek veren kadınlar destekleniyor hem de yaş almış bireylere sıcak bir dokunuş sunulmuş oluyor. Proje kapsamında kadınlar 11, 18 ve 28 Şubat tarihlerinde Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi'nde, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde ise 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde yapılacak etkinliklere katılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Yönetim, Beylikdüzü, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde 'İlmek İlmek Mutluluk' Projesi ile Kadınlardan Dayanışma Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 'İlmek İlmek Mutluluk' Projesi ile Kadınlardan Dayanışma Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.