Beylikdüzü\'nde imar planı değişikliği 30 hanelik siteyi mağdur etti

Beylikdüzü'nde imar planında yapılan değişikliğin ardından 30 hanelik sitenin su ve doğalgaz hatları inşaat alanı içerisinde kaldı. Vatandaşlar, yetkililerin kendilerine, " Kendi imkanlarınızla taşıyacaksınız" dediğini öne sürerken, bugün yapılan inşaat çalışması sırasında su boruları delindi ve sitenin suları kesildi.

Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan Yusufeli sitesi 2. Kısım'da imar planında yapılan değişiklik sonrası yaşanan mağduriyet vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, plan değişikliğiyle birlikte sitenin çevresinde bulunan yollar bitişikteki arsaya dahil edildi. Arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında sitenin su ve doğalgaz hatlarının da bu alan içerisinde kaldığı tespit edildi. Site sakinleri, yetkililerin kendilerine su ve doğalgaz hatlarını kendi imkanlarıyla taşıması gerektiğini söylediğini iddia etti. Öte yandan inşaat çalışmaları ve sokağın iptal edilmesi nedeniyle sitenin arka bölümünde bulunan binalara ulaşım kesildi. Vatandaşlar, muhtemel bir yangın veya acil durumda itfaiye veya ambulansın binalara ulaşmakta güçlük yaşayacağını belirterek can güvenliği endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Su boruları delindi 30 hanelik site susuz kaldı

Sitenin bitişiğinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında, 30 hanelik siteyi besleyen su boruları delindi. Delinen su borusu nedeniyle sitede sular kesildi.

"Yarın yangın olsa itfaiye ve ambulans nereden girecek?"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan kanser hastası Ümide Eken, "Biz çok mağduruz. Gerçekten site olarak mağduruz. Ben kanser hastasıyım. Eşim arabayla gelip buradan alıyordu. Şimdi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Hatta bizi tehdit edip duruyorlar. Bu doğalgaz hattını buradan alacaksınız diye. Benim eşim belediyeye de başvurdu. Buradan yol geçmesini çok istiyoruz. Zaten yol vardı ama imar değişikliği olmuş. O dönemde para da toplanmış yol için. Yarın yangın olursa benim evimde itfaiye nereden gelecek? Benim komşumda çok hasta yarın bir şey olsa ambulans nereden gelecek? Yardım istiyoruz büyüklerimizden. Bize yardımcı olsunlar. Çok zor durumdayız. Bu sitede en az 3 kişi kanserle cebelleşiyor. Kemoterapiden geliyorum zor yürüyorum. En azından buradan yolumuz vardı eşim beni alırdı. Ne olur bizim sesimizi duysunlar" dedi.

" Bu maliyetin altından bizler kalkamayız"

25 yıldır aynı noktada oturan site sakini Müjde Nur Aktaş ise, "Bizim doğalgazımız, elektrik hattımız buradan geçiyormuş. 25 yıldır burada oturuyoruz. O dönem burasını bize yol olarak verdiler. Harç ödedik belediyeye. Şu an ki durumda bizim yol hakkımız da yokmuş. Yandaki inşaat duvarımıza sıfır yapılacakmış. Doğalgaz ve su hattımızı buradan kaldırmamızı istiyorlar. 26 yıl önce burası yol olduğu için doğalgazımızı da buradan verdi. Suyumuzu da buradan verdi. Şu ana göre de bizim suyumuzu ve doğalgazımızı buradan çıkarmamız gerekiyormuş. Bunun maliyetini nasıl ödeyeceğiz? Tam olarak buraları siz döşeyin, hattı siz çekin biz bağlarız dediler. Bunu giderecek biz değiliz ki. Bu İSKİ'nin ise, İGDAŞ'ın ise bunu giderecek onlar. Bunun maliyetinin altından bizler kalkamayız" diye konuştu.

"Ne ambulansa ne yangına müdahale edecek yerimiz yok"

Aktaş konuşmasının devamında, "Buradan arabaları kullanıyorduk. Şuanda biz buradan nereye geçiyoruz buyurun bakalım. Buranın imarını değiştirirken hiç düşünmediler mi? Burada bir yangın olsa biz bunu nasıl söndüreceğiz? Bir şekilde belediyeden, devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Burada ne ambulansa ne yangına müdahale edecek bir yerimiz yok. Burası buradan kapalı" şeklinde konuştu.

" 'Suyunuzu, doğalgazınızı keseceğiz' diyorlar"

Mağdur site sakini Fatma Sağlam ise, "Biz evlerimizi aldığımız zaman burası Şencan Caddesiydi. Sularımız ve doğalgazımız buradan geçmiş. İSKİ, İGDAŞ o dönem yol olduğu için buradan bağladı. Şimdi de 'suyunuzu keseceğiz, doğalgazınızı keseceğiz' diyorlar" dedi. - İSTANBUL