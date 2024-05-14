Beylikdüzü'nde Kedi ve Kuşlar Arasında İlginç Mücadele

Yerel

Beylikdüzü'nde bir kedi, ağacın arasında takılı kalan yavru kuşu patileriyle rahatsız ederken yavrusunu korumak için kediyi gagalayan iki kuş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. Yavru bir kedi, ağacın arasında takılı kalan yavru kuşu görünce patileriyle rahatsız etmeye başladı. Diğer ağaçta yavrusunu izleyen anne kuş ise öterek kediyi uzaklaştırmaya çalıştı. Kedi uzaklaşmayınca yavrusunu kurtarmak için kedinin etrafını çevreleyen iki kuş bir süre öttü. Kedi patileriyle rahatsız etmeye devam ederken bu defa iki kuş da kediyi gagalayarak uzaklaştırdı. o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL