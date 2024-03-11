Beylikdüzü'nde Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu ve Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi Açıldı

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Beylikdüzü'nde Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nun ve Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi'nin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa, vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü'nde Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu ve Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin içinde kurulan spor alanında uzmanlık gerektiren kitaplarında yer aldığı kütüphaneye Türk milli voleybolcu Eda Erdem'in ismi verildi. Açılış programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Fedai Altun'un amcası Halit Altun ve dayısı Nedim Sağlam, spor salonun, kütüphanenin yapılmasında destek olan inşaat firmalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Murat Çalık, programda açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından spor salonu ve kütüphanenin kurdelesi kesildi. Programda Başkan Çalık, inşaat firmalarının temsilcilerine çiçek ve plaket hediye ettikten sonra Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu ve Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Kütüphanesi'ni gezdi. Tesis, vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oldu.

" Atatürk'ün kızları, voleybolda bize çok büyük başarılar tattırdılar"

Programın ardından tesisle ilgili soruları cevaplayan Murat Çalık, "Öncelikle bugün açılışımızda bizi yalnız bırakmayan Beylikdüzü'ndeki bütün komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabi Fedai Altun'un da amcası ve dayısı da aramızdaydı. Onların olması da çok özeldi bizim için. Fedai Altun bir beden eğitimi öğretmeniydi. Tek hayali çocukları eğitmek aslında çocuklara faydalı olmaktı ama atanmadığı için, ataması yapılmadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan bir beden eğitimi öğretmenimizdi. İnşaatta çalışırken de trafoyu boyarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden bir evladımızdı. Biz o evladımızın ismini aslında buraya verdik. Hem atanmamış, atanamayan öğretmenlerimize bir farkındalık olması için hem de Fedai Altun'a bu memleketin bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Hem de Atatürk'ün kızları, voleybolda bize çok büyük başarılar tattırdılar. Onların da ismiyle anılacak. Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Kütüphanesi'nin spor alanında uzmanlık gerektiren kitaplarında içerisinde yer aldığı bir etüt merkezi gibi de çalışabilecek kütüphaneyi de bu merkezin içerisinde yaptık" dedi.

"Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'ni bu ay içerisinde bitirmiş olacağız"

Beylikdüzü'ne Mart ayı içerisinde Bilim Sanat Merkezi Müjdesi veren Başkan Mehmet Murat Çalık, "5 yıl içerisinde aslında 252 tane projeyi hayata geçirdik. Beylikdüzü'nde yaşayan bütün komşularımıza, icraatlarıyla konuşan, icraat göstermeye gayret eden belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri sunduk. Gençlerimiz burada sporla ilgilenecekler. İstiyorum ki bu kentin toprakları yeni sporcuları, sportif müsabakalarda başarılı sporcuları yetiştirsin. Nasıl bilim insanlarını yetiştirsin deyip, Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'ni ki onu da bu ay içerisinde bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"2019 - 2024 arasında yaptıklarımız fragman kalacak"

Gerçekleştirdikleri projelerle Beylikdüzü'nden tüm Türkiye'ye yerel yönetim felsefesi hediye edeceklerini ifade eden Çalık, "Burası da aslında bu kent için önemli değerlerden bir tanesi haline dönüştü. Çok güzel bir tesis oldu. İsmiyle özel bir tesise dönüştü. Burada Fedai Altun'un o güzel ruhunun bu topraklar üzerinde dolaşacağını düşünüyorum. Bütün güzel değerleri Beylikdüzü'nde toplamak gibi bir niyetim var. Beylikdüzü'nün, 2024 2029 yılları arasında herkese buradan söylemiş olayım, biz bu serüveni neden takip etmedik demesinler. Beylikdüzü'nün 2024 2029 yılları arasında yapacaklarımız emin olun. 2019 2024 arasında yaptıklarımız fragman kalacak. Göreceksiniz asıl perde 2024'ten sonra açılıyor. Birçok hizmetle Beylikdüzü'nü buluşturacağı ve ülkemize de bir yerel yönetim felsefesi hediye etmiş olacağız. Bizler bu dünyadan göçtüğümüz zaman aynı Fedai Altun gibi çok güzel anılacağız" şeklinde konuştu.

" Siyaset, evlatlarımızın daha güzel yarınlara hazırlanması için yapılır"

Siyaseti gençlerin hayalleri ve kadınların huzuru için yaptığını ifade eden Mehmet Murat Çalık, "Bizim hedefimiz, niyetimiz bu kentlere güzel bir yerel yönetim felsefesi bırakmak. Belediyecilik anlayışını değiştirmek. Siyasi reflekslerimizi değiştirmek. Siyaset insanların mutluluğu için yapılır. İnsanları ayrıştırmak için yapılmaz. İnsanları kutuplaştırmak için yapılmaz. Siyaset evlatlarımızın daha güzel yarınlara hazırlanması için yapılır. Gençlerimizin yurtdışında değil de bu topraklarda hayal kursunlar diye yapılır. Kurdukları hayalleri gerçekleştirebilsinler diye yapılır. Ben siyaseti onun için yapıyorum. Gençlerimizin hayalleri için yapıyorum. Yine bu ülkede kadınların huzuru için siyaset yapmaya devam edeceğim. Güzel bir tesisi açtık. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu 252 projeyi belki hayata geçirememiş olabilirdim. Onların emeklerine sağlık. Siyaseten bana inanan benimle yol yürüyen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonumuz, Eda Erdem Atatürk'ün Kızlar Spor Kütüphanemiz Beylikdüzü ve komşu ilçelerimize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL