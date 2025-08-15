Beylikova Belediyesi\'nden Güvenlik Kamerası Projesi

Eskişehir'de Beylikova Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği güvenlik kamera sistemi projesini tamamladı.

Proje kapsamında Beylikova'ya bağlı tüm kırsal mahallelere modern güvenlik kameraları kuruldu. Kurulan sistem ile birlikte mahalleler artık 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu sayede muhtemel hırsızlık, mala zarar verme, trafik ihlali veya acil müdahale gerektiren durumlarda ilgili birimler hızlıca haberdar edilerek olaylara anında müdahale edilebilecek.

"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği önceliğimiz oldu"

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği önceliğimiz oldu. Kırsal mahallelerimizin tamamını kapsayan güvenlik kamera sistemi ile hemşehrilerimiz daha güvenli bir yaşam ortamına kavuştu. Bu proje, sadece olaylara müdahale etmek için değil, aynı zamanda oluşabilecek riskleri önceden tespit ederek önleyici tedbirler almak için de büyük önem taşıyor. Beylikova'da huzur ve güven ortamını güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Beylikova Belediyesi, bu projeyle birlikte ilçede teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR