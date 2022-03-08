Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi - Son Dakika
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Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi

08.03.2022 13:50
Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanı ve belediye personeli kadınlara karanfil verdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanı ve belediye personeli kadınlara karanfil verdi.

Beylikova Belediye Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara karanfil takdim edildi. Beylikova Belediye Başkan Özkan Alp ve Beylikova Belediye personeli tarafından Beylikova'daki bayanlara bin adet karanfil dağıtıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte Beylikova Pazar yerinden başlayarak tüm çalışan bayanlara karanfiller tek tek hediye edildi. Bu önemli günde erkeklere de karanfil verilerek, bu karanfilleri eşlerine, annelerine, kızlarına veya kadın yakınlarına teslim etmeleri istendi. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi
Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi
Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi

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Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanlığı, Eskişehir, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikova'da kadınlara karanfil hediye edildi - Son Dakika


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