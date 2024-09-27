Beylikova\'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Yüksek Verimle Gerçekleştirildi

Yerel

Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, belediyenin tarım ekiplerince ekilip bakımı yapılan yağlık ayçiçeklerinin hasadını yerinde inceledi.

Tarım ekiplerince ekilen ayçiçekleri 2 kez sulanırken, yüksek verimle yüzleri güldürüyor. Hasat edilen ayçiçeklerinden dekar başına 250 kilogram verim ve yüzde 44 yağ oranı elde ediliyor. Yapılan çalışmalarla yüksek tonaj ürün hedefleniyor. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak da, ayçiçeği hasadını yerinde inceledi. Belediyenin tarım yatırımlarının hem belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine olan katkısına dikkat çeken Başkan Karabacak, elde edilen yüksek verim ve kaliteden dolayı emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti. - ESKİŞEHİR