Beylikova İlçe Müftülüğü, 6. sınıf öğrencilerini Genç Ofis'te ağırladı - Son Dakika
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Beylikova İlçe Müftülüğü, 6. sınıf öğrencilerini Genç Ofis'te ağırladı

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Beylikova İlçe Müftülüğü, 6. sınıf öğrencilerini Genç Ofis\'te ağırladı
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Beylikova İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği programda Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Ulu Camii Genç Ofis'te ağırlandı. Öğrenciler sınav haftasında ders tekrarı yaparken sosyal etkinliklere katıldı ve ikramlarla karşılandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, sınav haftasında Ulu Camii Genç Ofis'te ağırlandı.

Beylikova İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programında öğrenciler, Genç Ofis'te bir araya geldi. Öğrenciler program kapsamında ders tekrarı yaparak sınavlarına hazırlandı. Ders çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklerin de yer aldığı programda öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, İlçe Vaizi Ömer Baloğlu ve Manevi Danışman Muhammet Güngör koordinesinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Mehmet GüleçEskişehirBeylikovaEğitimYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Beylikova İlçe Müftülüğü, 6. sınıf öğrencilerini Genç Ofis'te ağırladı - Son Dakika
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