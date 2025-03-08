Beyoğlu'nda 1. Kadın ve Sanat Şenliği Sona Erdi

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, "Bir Gün 365 Saat" belgeselinin özel gösterimiyle sona erdi. 4-7 Mart tarihleri arasında sinema temasıyla gerçekleştirilen şenlik, kadın yönetmenlerin kısa filmleri, ilham verici söyleşiler ve yaratıcı atölyelerle sanatseverleri bir araya getirdi.

Dört gün süren etkinlikler kapsamında Beyoğlu Sineması'nda kısa film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler düzenlenirken, şenlik 7 Mart'ta gerçekleşen kapanış programıyla tamamlandı. Beyoğlu Sineması'ndaki etkinliğe sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kapanış programında, "Bir Gün 365 Saat" belgesel filminin özel gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından senarist Burcu Salihoğlu ve film oyuncularıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, yönetmen Eylem Kaftan ve moderatör Ayşen Şahine, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adına TEMA Vakfı çerçevesi takdim edildi.

"Kadın ve Sanat Şenliği her yıl farklı bir tema ile devam edecek"

Kadın yönetmenlerin sinema dünyasındaki yerine dikkat çeken Kadın ve Sanat Şenliği, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sanatın ve kadın dayanışmasının ön plana çıktığı etkinlik kapsamında kısa film gösterimleri ve söyleşiler Beyoğlu Sineması'nda, atölye çalışmaları ise Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanat ve dayanışma dolu anlarıyla hafızalarda yer eden şenlik, Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl farklı bir tema ile düzenlenmeye devam edecek.