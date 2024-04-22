Beypazarı Belediyesi Otobüs Denetimlerini Arttırıyor

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Beypazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada otobüs terminallerinde, özel halk otobüslerinde denetim arttırılırken otobüslerin geliş gidiş saatlerinde iyileştirme yapılacağı açıklandı.

Beypazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Beypazarılıların daha huzurlu yolculuk yapması için çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı. Terminal zabıta görevlendirmesi yapılarak denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi. Öte yandan yapılan açıklamada, "Gelen tüm şikayetler değerlendirerek Beypazarı Özel Halk Otobüsleri'nin geliş-gidiş saatleri basta olmak üzere tüm aksaklıkları en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA