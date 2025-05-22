Konya'nın Beyşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl içerisinde farklı branşlarda düzenlediği kurslara katılan kursiyerler, el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları çalışmaları vatandaşların beğenisine sundu.

Beyşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkusu yaşandı. Hafta dolayısıyla Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hizmet binası önünde kurum tarafından eğitim yılı içerisinde açılan kursların tamamlanmasının ardından kursiyerlerin çalışmalarından oluşan geleneksel yıl sonu sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Programda kursiyerlere belgeleri verildi, açılışın yapılmasının ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi, öğreticilerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, protokol üyeleri, kursiyerler, velileri ile vatandaşlar katıldı. - KONYA