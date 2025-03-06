Beyşehir\'de Ramazan Denetimleri Artırıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen iş yeri denetimleri ramazan ayı dolayısıyla sıkılaştırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İlçe Müdürü Hüseyin Özver ile gıda kontrol personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu belirtildi. Ramazan ayı dolayısıyla gıda kontrol görevlileri tarafından rutin olarak gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilaveten ek ramazan denetimlerinin de yapıldığının vurgulandığı açıklamada, bu noktada yürütülen mesainin yoğunlaştırıldığı aktarıldı. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün yapıldığı ifade edilirken, ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmekte olduğu da kaydedildi.

Açıklamanın devamında vatandaşlara ise şu uyarılarda bulunuldu: "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler satın almamaları, gıda ürünleri alırken özellikle etiket bilgileri ile muhafaza şartlarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırız. Gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo gıda hattını arayabilirler." - KONYA