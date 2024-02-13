Beyşehir\'deki Kar Yürüyüşü Etkinliğinde Kar Bulunamadı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar şenliğine katılan doğa severler ile dağcılar, dağlık alanda gerçekleştirdikleri yürüyüşte kar bulamadılar.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun geleneksel olarak bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiği Huğlu Dikenli Tepe Kar Yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverler çıktıkları dağlık alanda ummadıkları manzarayla karşılaştı. Yapıldığı yıllarda adeta kar şenliğine dönüşen etkinlikte, bu yıl zirveye çıktıkları anlarda beyaz örtüden eser bulamayan doğa severler, yürüyüşlerini umdukları gibi kar örtüsü üzerinde gerçekleştiremedi.

Beyşehir Kültür, Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, her yıl geleneksel olarak doğa yürüyüşü düzenledikleri Huğlu Dikenli Tepe Kar Yürüyüşü etkinliğinin doğa severlerin yanı sıra dağcıların da katılımlarıyla çok ilgi çeken bir aktivite olduğunu hatırlattı. Bu yıl Şubat ayının ortalarında 13'üncüsünü gerçekleştirdikleri kar yürüyüşü etkinliğinde kar örtüsü olmamasının üzüntüsünü ve burukluğunu yaşadıklarını anlatan Büyükkafalı, "Bu yıl maalesef bölgemizde büyük bir kuraklık yaşanıyor. Her yıl kar yürüyüşü yaptığımız dağlık alanlarda bile kar örtüsü bulunmuyor. 13 yıldır Huğlu'da bu etkinliği yürütüyoruz. Ama bu yıl ilk kez kar örtüsü olmadan, karda yürümeden bir etkinliği tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Konya, Aksaray ile çevre il ve ilçelerden toplamda 227 doğa sever ile dağcının Huğlu Mahallesi'nde bir araya gelip katıldığını vurgulayan Büyükkafalı, Huğlu Dikenli Tepesi'nin 1820 metre rakıma sahip zirvesine yine inişi ve çıkışı 8 kilometre mesafeli olan bir tırmanış gerçekleştirerek ay yıldızlı bayrağı dikerek toplulukların pankartlarını açtıklarını belirterek, "Bu kez alanda kar örtüsü olmadan çıkış ve iniş gerçekleştirerek yürüdük. Katılımcılarımızın yine ilgisi yoğundu. Ama, onlara alanda bu yıl kar örtüsü bulunmadığını etkinliğe çıkmadan önce söylemiştik. Buna rağmen yine büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştık. Çünkü, 2024 yılının ilk doğa yürüyüşü etkinliklerinden birisiydi bu etkinliğimiz. Huğlu'daki etkinliğimiz daha önceki kar örtüsünün olduğu yıllarda kar şenliğine dönüşür, kara ilişkin eğlenceli aktivitelerle dolu bir yürüyüş olurdu. Bu yıl karın tadını çıkaramadık ama yine güzel farklı bir atmosferde bir aktivite oldu diyebiliriz" dedi. - KONYA