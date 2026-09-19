Beyşehir, Hüyük ve Derebucak’ta Gaziler Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Beyşehir, Hüyük ve Derebucak’ta Gaziler Günü etkinlikleri

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Beyşehir, Hüyük ve Derebucak’ta Gaziler Günü etkinlikleri
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Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Beyşehir'de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ile jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir, Derebucak ve Hüyük Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, gazilik ve şehitlik kavramlarının millet açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Anıt Meydanındaki programın ardından ilçe protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit kabirleri başında dualar edildi.

Hüyük'te şehit kabirleri ziyaret edildi

Hüyük ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıt Alanı'nda tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Ramazan Ozan Budak, Belediye Başkanı Sadık Sefer ve ilçe protokolünün katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Törenin ardından ilçe protokolü ilçede bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehit yakınlarına da ziyaret gerçekleştirildi.

Derebucak'ta gaziler evlerinde ziyaret edildi

Derebucak ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü törenine İlçe Kaymakamı Enes Yurdakul, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve ilçe protokolü katıldı. İlçede ikamet eden gaziler de unutulmadı. İlçe Müftüsü Oğuzhan Yavuz ve İlçe Vaizi Haşmet Kahraman, Gencek Mahallesi'nde yaşayan Osman Coşkun ile Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden gazi Remzi Can'ı evlerinde ziyaret etti. Gazilerin Gaziler Günü kutlandı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüDerebucakBeyşehirHüyükKonyaYerelSon Dakika

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