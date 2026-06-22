Sinop Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Genel Kurulda mevcut başkan Beytullah Yılmaz, oyların tamamını alarak 5. kez başkan seçildi.

Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi salonunda gerçekleşen kongreye, kooperatif yönetimi ve üyeler katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları okunmasının ardından oy birliğiyle ibra edildi.

Yönetim ve denetim kurulu seçiminde, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Beytullah Yılmaz, 5. kez başkan seçildi. Yılmaz'ın yönetimi şu şekilde oluştu: Beytullah Yılmaz, Bayram Yılmaz, Sezai Kaya, Salih Atılgan ve Hüseyin Çelik. - SİNOP