Bigadiç'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bigadiç'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı

Bigadiç\'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı

Bigadiç'te kaybolma riski taşıyan vatandaşlara GPS özellikli akıllı saatler dağıtıldı.

10.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bigadiç Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmetler müdürlüğü koordinesinde ilçede kaybolma riski taşıyan vatandaşlara akıllı kol saati dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bigadiç'te kaybolma riski taşıyan vatandaşlara akıllı saatler, GPS özelliği sayesinde bulundukları konumu haritalar üzerinden ailelerin takip etmesine imkan sağlıyor. Ailelerinin, akıllı telefonlarına yüklenen uygulama ile takip edilmesi mümkün.

Kaybolma risk taşıyan vatandaşların aileleri yapılan bu uygulamadan çok memnun olduklarını, İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, Bigadiç, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bigadiç'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bigadiç'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.