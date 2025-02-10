Bigadiç\'te Kaybolma Riski Olanlara Akıllı Saat Dağıtıldı

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Bigadiç Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmetler müdürlüğü koordinesinde ilçede kaybolma riski taşıyan vatandaşlara akıllı kol saati dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bigadiç'te kaybolma riski taşıyan vatandaşlara akıllı saatler, GPS özelliği sayesinde bulundukları konumu haritalar üzerinden ailelerin takip etmesine imkan sağlıyor. Ailelerinin, akıllı telefonlarına yüklenen uygulama ile takip edilmesi mümkün.

Kaybolma risk taşıyan vatandaşların aileleri yapılan bu uygulamadan çok memnun olduklarını, İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - BALIKESİR