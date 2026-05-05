Bilal Erdoğan\'a Madalyalı Sarı Kanarya

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gelen Bilal Erdoğan'a Nazilli İsabeyli'de madalyalı sarı kanarya hediye edildi.

Nazilli İsabeyli'de düzenlenen Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ne katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Aydın'da yoğun ilgi gördü. Çine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Burak Güngör, Bilal Erdoğan'a oldukça nadir ve kıymetli bir hediye takdim etti. Fenerbahçe taraftarı olduğunu bilinen Erdoğan'ın yanına gelen Güngör, kendisine ulusal yarışmalarda başarı elde etmiş, madalyalı ve ödüllü bir sarı kanarya hediye etti.

Takdim sırasında Burak Güngör ile uzun süre sohbet eden Erdoğan, kanaryanın cinsi ve kazandığı ödüllerin detayları hakkında bilgi aldı. Kuşun ötüşü ve formuyla derece aldığını öğrenen Erdoğan, bu özgün hediye için Çine OSB Başkanı Güngör'e teşekkür etti. Hediyenin manevi değerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN