Bilecik AFAD Ekiplerine 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' Verildi - Son Dakika
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Bilecik AFAD Ekiplerine 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' Verildi

Bilecik AFAD Ekiplerine \'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi\' Verildi

Bilecik'te arama kurtarma ekiplerine Harmankaya Kanyonu'nda 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' verildi. Ekipler, kanyon içerisinde oluşabilecek kazalara müdahale etme ve zorluklarla mücadele etme konusunda bilinçlendirildi.

02.07.2024 10:42
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Bilecik AFAD ekipleri tarafından ANDA ve EDAK Arama Kurtarma ekiplerine 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' verildi.

Bilecik'te arama kurtarma ekipleri tarafından Yenipazar'da bulunan Harmankaya Kanyonu'nda ANDA ve EDAK Arama Kurtarma ekiplerine; kanyon içerisinde oluşabilecek herhangi bir kazaya müdahale edebilmek ve zorluklarla mücadele edebilmek için ekiplerin alanı önceden tanıması adına 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' verildi. Bu eğitim sayesinde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetinde çalışan ekipler kanyon içerisinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında bilinçlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik AFAD Ekiplerine 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik AFAD Ekiplerine 'Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi' Verildi - Son Dakika
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