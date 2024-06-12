Yerel

Bilecik AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısında tasarruf tedbirleri görüşüldü.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Genel ve yerel gündemin ele alındığı toplantıda tasarruf tedbirleri de görüşüldü. Tasarruf tedbirleri kapsamında yerelde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu haftaki toplantımızda yaptığımız değerlendirmeler sonucu faaliyetlerimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Tasarruf tedbirlerimizi uygulamaya koyarak devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda bir yol izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK