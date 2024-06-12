Bilecik AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısında Tasarruf Tedbirleri Görüşüldü - Son Dakika
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Bilecik AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısında Tasarruf Tedbirleri Görüşüldü

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında, tasarruf tedbirleri ele alındı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, yapılan değerlendirmeler sonucunda faaliyetlerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini ve devletin aldığı kararlar doğrultusunda tasarruf tedbirlerinin uygulanacağını belirtti.

12.06.2024 10:58
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Bilecik AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısında tasarruf tedbirleri görüşüldü.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Genel ve yerel gündemin ele alındığı toplantıda tasarruf tedbirleri de görüşüldü. Tasarruf tedbirleri kapsamında yerelde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu haftaki toplantımızda yaptığımız değerlendirmeler sonucu faaliyetlerimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Tasarruf tedbirlerimizi uygulamaya koyarak devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda bir yol izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısında Tasarruf Tedbirleri Görüşüldü - Son Dakika

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