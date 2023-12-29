Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir oldu.

AK Parti'de bir süre önce görevden alınan Kadın Kolları Başkanlığı için yeni atama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti'nin Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir oldu. Aynı zamanda il seçim işleri başkanlığı görevinde de yer alan Av. Semra Aydemir, AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanından yetki belgesini alarak yeni görevine hazır olduğunu belirtti. - BİLECİK