Bozüyük'te arı yetiştiricileri bir araya geldi - Son Dakika
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Bozüyük'te arı yetiştiricileri bir araya geldi

05.08.2022 09:52
Bozüyük'te arı yetiştiricileri bir araya geldi

Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, Bozüyük ilçesinde arıcılarla toplantı gerçekleştirdi.

Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, Bozüyük ilçesinde arıcılarla toplantı gerçekleştirdi.

2022 yılı sezon değerlendirmesi ve üretim maliyetlerinin artması sebebiyle bu seneki bal fiyatlarının değerlendirildiği bir toplantı yaptıklarını belirten Başkan Beytullah Erdönmez, yapılması öngörülen projeler hakkında da üyeler ile bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hedeflerinin Bilecik balını markalaştırmak olduğunu açıklayan Başkan Erdönmez; "2020 yılı itibariyle markalaşma çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Şuana kadar öncelikle ballarımızın analizlerini yaptırarak Bilecik balının kalitesi hakkında bir alt yapı oluşturmuş olduk ve ballarımızı market raflarına da koymaya başladık. Böyle bir yol izlerken bal fiyatlarının da belli bir zemine oturması gerekiyor. Bugün buraya da bu amaçla geldik. Bu sezon balımızın fiyatını belirlemek adına üyelerimizle toplantılar yapacağız. Bu anlamda üreticilerimizin ekonomisine de katkı sağlamaya çalışacağız."

"Üye sayımız her yıl artarak devam ediyor"

2019 yılında göreve geldiğinde birliğin yaklaşık 170 aktif üyesi olduğunu açıklayan Başkan Erdönmez; "Şuan bu üye sayısı 250'ye yaklaştı. Tabi birliğimizin yaptığı faaliyetler ve markalaşma çalışmalarının üye sayısı artışında etkisi büyük. Bizde üyelerimize daha fazla nasıl faydalı olabiliriz yollarını arıyoruz. Mümkün olduğunca ayaklarına hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da ilçe ilçe gezip istişare toplantıları yapıyoruz. Daha ziyade üyelerimizin istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük'te arı yetiştiricileri bir araya geldi - Son Dakika

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