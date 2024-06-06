Bilecik Bayırköy'de İlaçlama ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Bayırköy'de İlaçlama ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Bayırköy beldesinde hem ilaçlama çalışmaları hem de temizlik çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri sivrisinek gibi böceklere karşı ilaçlama yaparken, Doğan dere içerisindeki otları ve çöpleri temizliyor. Bu çalışmalarla vatandaşların daha huzurlu bir beldede yaşaması hedefleniyor.

06.06.2024 10:41
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde hem ilaçlama çalışmaları hem de temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy'de bulunan Doğan dere mevkiinde belediye ekipleri ilaçlama çalışmaları yaparak yaz mevsiminde ortaya çıkan sivrisinek gibi böceklere karşı önlem alıyor. Aynı zamanda Doğan dere içerisinde büyüyen otları, kötü görüntü oluşturan çöpleri toplayan ekipler vatandaşların daha huzurlu bir beldede ikamet etmesini sağlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Bayırköy'de İlaçlama ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Bayırköy'de İlaçlama ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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