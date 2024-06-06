Bilecik Bayırköy'de İlaçlama ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Bilecik'in Bayırköy beldesinde hem ilaçlama çalışmaları hem de temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy'de bulunan Doğan dere mevkiinde belediye ekipleri ilaçlama çalışmaları yaparak yaz mevsiminde ortaya çıkan sivrisinek gibi böceklere karşı önlem alıyor. Aynı zamanda Doğan dere içerisinde büyüyen otları, kötü görüntü oluşturan çöpleri toplayan ekipler vatandaşların daha huzurlu bir beldede ikamet etmesini sağlıyor. - BİLECİK