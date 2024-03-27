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Bilecik Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Otobüs Terminali esnafını ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, terminal ziyaretinde seyahat acenteleri ofislerini tek tek dolaştı. Terminal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, terminalde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan ayını tebrik etti. Belediye çalışmaları ve projelerinin yanı sıra yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu, talep, görüş ve önerileri dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca okul çıkışında karşılaştığı öğrencilerle de kucaklaşarak sohbet etti. Öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu "Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın göstermiş oldukları ilgi ve sevgi bize de moral oldu. Gelecekleri güzel olsun inşallah" dedi. - BİLECİK