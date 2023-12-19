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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile buluştu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile buluştu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve sohbet etti. Başkan Subaşı, meyve ve sebze fiyatlarını değerlendirdi ve halkın taleplerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile buluştu
19.12.2023 - 11:09,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile bir araya geldi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile bir araya gelerek dertlerini dinledi, sohbet etti. Tezgahları gezen Başkan Subaşı, meyvelerin, sebzelerin fiyatlarını değerlendirdi. Alışveriş yapmak için pazara gelen halk Başkan Subaşı'na taleplerini, dertlerini iletti. Halkla iç içe olmaya devam Başkan Subaşı'nı kapalı pazar esnafı büyük bir ilgiyle karşıladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile buluştu - Son Dakika
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