Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile buluştu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile bir araya geldi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile bir araya gelerek dertlerini dinledi, sohbet etti. Tezgahları gezen Başkan Subaşı, meyvelerin, sebzelerin fiyatlarını değerlendirdi. Alışveriş yapmak için pazara gelen halk Başkan Subaşı'na taleplerini, dertlerini iletti. Halkla iç içe olmaya devam Başkan Subaşı'nı kapalı pazar esnafı büyük bir ilgiyle karşıladı. - BİLECİK