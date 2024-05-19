Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sporcuya Hediye Takdim Etti - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sporcuya Hediye Takdim Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sporcuya Hediye Takdim Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında birinci olarak finale yükselen sporcuya bisiklet hediye etti. Başkan Subaşı, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

19.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı büyük başarısı ile finale yükselen sporcuya hediye takdim etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında 50 metre kurbağalamada, 1'inci olarak finale yükselen Sporcu Ali Çınar Bilgin'e bisiklet hediye etti.

Antrenörü Uğur Özdemir ve Sporcu Ali Çınar'ı ağırlayan Belediye Başkanı Subaşı, Çınar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bilecik Belediyesi'nin gençleri ve spora dair yapılan çalışmaları desteklediğini hatırlatan Başkan Subaşı, alınan başarı dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sporcu Ali Çınar'ın elde ettiği başarı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında 50 metre kurbağalamada, 1'inci olarak finale yükselen sporcumuz Ali Çınar Bilgin ve Antrenörü Uğur Özdemir'i belediye başkanlığımızda ağırladık. Sporcumuzun elde ettiği başarı bizleri de mutlu etti. Sporcumuzu, daha iyi başarılar sonrasında tekrar ağırlamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Uğur Özdemir ve Sporcu Ali Çınar da Başkan Subaşı'na katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sporcuya Hediye Takdim Etti - Son Dakika

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