Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sporcuya Hediye Takdim Etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı büyük başarısı ile finale yükselen sporcuya hediye takdim etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında 50 metre kurbağalamada, 1'inci olarak finale yükselen Sporcu Ali Çınar Bilgin'e bisiklet hediye etti.

Antrenörü Uğur Özdemir ve Sporcu Ali Çınar'ı ağırlayan Belediye Başkanı Subaşı, Çınar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bilecik Belediyesi'nin gençleri ve spora dair yapılan çalışmaları desteklediğini hatırlatan Başkan Subaşı, alınan başarı dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sporcu Ali Çınar'ın elde ettiği başarı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında 50 metre kurbağalamada, 1'inci olarak finale yükselen sporcumuz Ali Çınar Bilgin ve Antrenörü Uğur Özdemir'i belediye başkanlığımızda ağırladık. Sporcumuzun elde ettiği başarı bizleri de mutlu etti. Sporcumuzu, daha iyi başarılar sonrasında tekrar ağırlamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Uğur Özdemir ve Sporcu Ali Çınar da Başkan Subaşı'na katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK