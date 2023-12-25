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Bilecik Belediye Başkanı'na Anlamlı Hediye - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı'na Anlamlı Hediye

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kendisine gelen anlamlı hediye karşısında duygulu anlar yaşadı. Bilecik'te bir maden firmasında çalışan kadınlar, Başkan Subaşı için, el emeği ile Atatürk'ün portresini hazırladı. Başkan Subaşı, emekçi kadınların bu özel hediyeyi düşünüp hazırlamasından dolayı mutluluğunu belirtti ve firma yetkilisine teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı\'na Anlamlı Hediye
25.12.2023 - 10:38,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kendisine gelen anlamlı hediye karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bilecik'te bir maden firmasında çalışan kadınlar, Başkan Subaşı için, el emeği ile Atatürk'ün portresini hazırladı. Emekçi kadınların anlamlı hediyesini firma yetkilisi Başkan Subaşı'na makamında takdim etti. Gelen anlamlı hediye karşısında mutluluğunu belirten Başkan Subaşı, "Çalışan kadınlarımız bu özel hediyeyi benim için elleriyle hazırlamışlar. Bu anlamlı hediyeyi düşünüp benim için hazırlayan emekçi kadınlar başta olmak üzere tüm firmaya ve hediyeyi nazik ziyaretiyle bana ulaştıran firma yetkilisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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