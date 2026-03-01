Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

01.03.2026 00:48  Güncelleme: 09:51
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öğrencilere burs sağlayan bir vakfa bağışlarıyla ilgili gözaltına alınmasını hukuk devleti ilkesini zedeleyen bir uygulama olarak değerlendirdi.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın öğrencilere burs sağlayan bir vakfa bağışlara ilişkin sabah saatlerinde apar topar gözaltına alınması, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, kaygı verici bir uygulamadır" değerlendirmesinde bulundu.

Subaşı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın öğrencilere burs sağlayan bir vakfa bağışlara ilişkin sabah saatlerinde apar topar gözaltına alınması, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, kaygı verici bir uygulamadır."

Adalet; sabaha karşı operasyonlarla değil, şeffaflıkla, evrensel hukuk ilkeleriyle ve masumiyet karinesine bağlılıkla işletilmelidir. Süreci yakından takip edecek, demokratik ve hukuki değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

