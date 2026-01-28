Başkan Subaşı öğrencilerle birlikte çorba içti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sınav döneminde öğrencilerle birlikte çorba içti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi bünyesinde hizmet veren Kitap Kafe'de ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerle birlikte çorba içti. Bilecik'in ilk belediye kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitap Kafe'nin sınav dönemlerinde öğrencilerin rahat ve verimli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla 24 saat açık kaldığı belirtildi. Sessiz çalışma alanlarıyla öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Kafe, sınav döneminde öğrencilerin tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Öğrencilerimizin yoğun sınav temposunda yanlarında olmak istedik. Kitap Kafemizi 24 saat açık tutuyor, bu soğuk günlerde öğrencilerimizle birlikte sıcak bir çorba paylaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak bizim için çok kıymetli" dedi. - BİLECİK