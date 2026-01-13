Hazırlanan sıcak yemekleri Başkan Subaşı evlere teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hazırlanan sıcak yemekleri Başkan Subaşı evlere teslim etti

Hazırlanan sıcak yemekleri Başkan Subaşı evlere teslim etti
13.01.2026 13:56  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, aşevinde hazırlanan yemekleri ikram ettiği vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal destek hizmetleri ve beslenme çantası projesi hakkında bilgiler veren Subaşı, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ziyaret ettiği vatandaşlara aşevinde hazırlanan yemekleri ikram ederek sohbet etti.

Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Subaşı, yemeklerin lezzetli olup olmadığını sordu, diğer isteklerini dinledi. Bilecik Belediyesi'nin her zaman başta yaşlılar ve ihtiyaç sahibi olmak üzere herkesin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

"Sosyal belediyeciliğin güzel hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemeğin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildiğini hatırlatan Başkan Subaşı: "Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için 'Beslenme Çantası' projemiz de devam ediyor"

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana öğrenciler için kahvaltılık içeren beslenme çantası projesinin de sürdüğünü kaydeden Başkan Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana Beslenme Çantası projemizi de öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu projemiz kapsamında da 100'e yakın öğrencimize hazırlanan beslenme çantalarını da arkadaşlarımız her gün evlerine teslim ediyor. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak onların yanında olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hazırlanan sıcak yemekleri Başkan Subaşı evlere teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: Hazırlanan sıcak yemekleri Başkan Subaşı evlere teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.