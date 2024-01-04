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Bilecik Belediye Başkanı Verem Savaş Birimiyle Buluştu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Verem Savaş Birimiyle Buluştu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında verem savaş birimi personelleriyle bir araya geldi. Başkan Subaşı, vatandaşları verem hastalığı hakkında bilgilendirmeye ve verem hastalarına destek olmaya davet etti.

Bilecik Belediye Başkanı Verem Savaş Birimiyle Buluştu
04.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:24
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası sebebiyle verem savaş birimi personelleri ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı, verem eğitimi ve farkındalık haftasında İl Sağlık Müdürlüğü verem savaş birimine giderek vatandaşları verem hastalığı hakkında farkındalık oluşturmaya ve verem hastalarına destek olmaya davet etti. Subaşı, "Ülkemizde her yıl, ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan haftada, toplumun tüberküloz (verem) hastalığı hakkında bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" etkinlikleri düzenlenmektedir. Bizlerde verem savaş birimine giderek vatandaşları verem hastalığı hakkında farkındalık oluşturmaya ve verem hastalarına destek olmaya davet ettik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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