Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi
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Bilecik Belediye Meclisi Ağustos toplantısında Başkan Melek Mızrak Subaşı, Yeni Parti'ye geçiş sürecini tamamladıklarını açıkladı. Kadro derece değişikliği, komisyon seçimleri ve imar planı gündemleri görüşüldü.

Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Ana gündem maddelerinin yanı sıra ek gündem maddelerinin de ele alındığı toplantının açılışında konuşan Başkan Melek Mızrak Subaşı, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti'ye geçiş sürecini tamamladıklarını belirterek, Bilecik halkına verdikleri sözleri aynı kararlılıkla Yeni Parti çatısı altında yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması karara bağlanırken, görev süresi dolan komisyonlar için yeni üye seçimleri gerçekleştirildi. Bilecik Belediye Meclisi'nin 1 Aralık 2025 tarih ve 127 sayılı kararıyla belirlenen Çocuk Sosyal Tesisleri (Gündüz Çocuk Bakım Evi) ücretlerinin güncellenmesine ilişkin teklif ise ayrıntılı incelenmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

Toplantıda ayrıca Merkez İlçe, Hürriyet, Beşiktaş ve Osmangazi mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri de görüşüldü. Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, plan değişikliklerine ilişkin meclis üyelerine sunum yaparak bilgi verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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