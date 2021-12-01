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Bilecik Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Bilecik Belediyesi kışa hazır

01.12.2021 10:40
Bilecik Belediyesi kışa hazır

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Konuya ilgin açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, "En zorlu kış koşullarını hazır bir şekilde bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşan kışla birlikte Bilecik Belediyesi ekipleri 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 traktör, 2 solüsyon aracı, 100 ton tuz, 16 ton kar ve buz çözücü kimyasal ekipman ile karla mücadele tedbirlerini tamamladı. Karla mücadelede kullanılacak araçları fen işleri müdürlüğü atölye amirliğinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bileciklilerin kış şartlarından en düşük seviyede etkilenmeleri için teknik personel, donanım ve araç gibi tedbirleri aldıklarını belirtti. Şahin, "Önümüz kış, biz de daha kış bastırmadan kışla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada gördüğünüz üzere araçlarımız hazır. Bunun yanında 100 ton tuzumuz ve 16 ton kimyasalımız hazır. En zorlu kış koşullarına hazır bir şekilde bekliyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için arkadaşlarımız da hazır. Umarım çok kötü bir kış olmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin Bilecik halkının zor durumda kalmaması için göreve hazır bir şekilde bekleyen Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerini tebrik etti. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi kışa hazır
Bilecik Belediyesi kışa hazır

Fen İşleri Müdürlüğü, Semih Şahin, Bilecik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi kışa hazır - Son Dakika


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