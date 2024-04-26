Bilecik Belediyesi'nde Güven Sönmez, bürokrat başkan yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nde Güven Sönmez, bürokrat başkan yardımcılığına atandı

Bilecik Belediyesi\'nde Güven Sönmez, bürokrat başkan yardımcılığına atandı

Bilecik Belediyesi'nde seçilmiş belediye başkan yardımcılarının atanmasının ardından, Güven Sönmez bürokrat başkan yardımcılığı görevine getirildi. Sönmez'in ataması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

26.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:41
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Bilecik Belediyesinde seçilmiş belediye başkan yardımcılarının göreve atanmasının ardından, bürokrat başkan yardımcılığı görevine ilk olarak Güven Sönmez getirildi.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinin ardından AK Parti'nin adayına 5 bin oy fark atarak Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, seçilmiş meclis üyelerinin arasından kontenjan adayları Sabri Çobanoğlu ve Yaşar Külhan'ı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirmişti. Pazartesi günü itibariyle Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan aynı zamanda 4 dönemdir Ziraat Mühendisleri Odası Bilecik İl Temsilciliği görevini yürüten Güven Sönmez Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Sönmez göreve başlarken, bu atama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nde Güven Sönmez, bürokrat başkan yardımcılığına atandı - Son Dakika

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