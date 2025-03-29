Bilecik Belediyesi\'nden Mezarlık Ziyaretine Çiçek Hediyesi

Bilecik Belediyesi, geleneksel olarak her yıl düzenlediği etkinlik kapsamında mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek hediye etti.

Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bu güzel uygulama, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Bilen Gökten ve Mesut Ünver, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara çiçek takdim ederek bayramlarını kutladı. Başkan Yardımcıları, aynı zamanda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dileklerini ve bayram tebriklerini vatandaşlara iletti.

Yakınlarını ziyaret etmek için mezarlıklara gelen vatandaşlar, bu anlamlı hediyeden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti. - BİLECİK