Bilecik din görevlileri buluşmasında 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konferansı gerçekleştirildi.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik il ve ilçelerinde görev yapan din görevlilerine yönelik 'Bilecik Din Görevlileri Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya katılan Prof. Dr. Orhan Çeker 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konulu konferans verdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya Vali Şefik Aygöl, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Prof. Dr. Orhan Çeker, İl Müftüsü Ali Erhun, Başkanlık Müfettişleri Başmüfettiş Murat Alkan ve Müfettiş Yasir Çavuşoğlu, Müftü Yardımcıları İlçe Müftüleri ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşmanın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Erhun, ilimde yenilenmenin ve kendini güncellemenin önemine değindi.
Müftü Erhun, "İki günü bir olan zarardadır diyen peygamberin hem ümmeti hem de varisleri olarak din hizmeti verirken kendimizi daima kalben, zihnen yenilemeli ve bilgilerimize yeni bilgiler eklemeliyiz. Orhan Çeker hocamız bizleri kırmayarak buluşmamıza teşrif ettiler. Kendilerinden çok müstefit olacağız inşallah. İlmi bol hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum" dedi.
Programda konuşma yapan Vali Şefik Aygöl, din hizmetinin önemi ve kamu görevlisi olarak din görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu.
Konferansta en büyük fitnenin sünneti dışlama hareketi olduğunu söyleyerek başlayan Prof. Dr. Orhan Çeker, "Bilinçli olarak bazı kesimler tarafından İslam'ı bozmak için Kur'an ve sünnet ayrıştırılıyor ve sünnet reddediliyor. Şunu unutmayın ki sünnetin reddinin arka planında İslam'ı tahrif etmek var, bozmak var. Sünnet olmadığı zaman din de kalmaz, ümmet de kalmaz" dedi.
Konferans sonrasında Çeker'e, Bilecik Müftülüğü adına Vali Yardımcısı Şahin Arsal tarafından teşekkür belgesi taktim edildi.
Programda din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevleri, görev ve hizmet bilinci, din hizmetlerinin etkin kullanımı ve verimliliği ile sosyal medya kullanımında din görevlilerinin uyması geren konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Din Görevlileri Buluşmasında 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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