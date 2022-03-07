Bilecik'e soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
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Bilecik'e soğuk ve yağışlı hava geliyor

07.03.2022 16:21
Bilecik'e soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'in 8 Mart salı günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi beklendiğini belirtildi. Açıklamanın devamında, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 5-10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, 8 Mart salı günü aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, 9 Mart çarşamba karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 10 Mart perşembe gününden itibaren periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir" denildi. - BİLECİK

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik, Salı, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'e soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika


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