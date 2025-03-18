Bilecik Fırın Eti Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bilecik'in gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip olan geleneksel lezzeti 'Bilecik Fırın Eti', coğrafi işaret tescili alarak Bilecik'in 11'inci tescilli ürünü oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliği ile yürütülen çoğrafi işaret tescili sayesinde Bilecik Fırın Eti'nin hem ulusal hem uluslararası tanınırlığı artacak. Yöreye özgü pişirme teknikleri ve geleneksel malzemeleriyle dikkat çeken bu lezzet, kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu tescilin yerel üreticilere ekonomik anlamda büyük fayda sağlayacağı ifade ediliyor. - BİLECİK