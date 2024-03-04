Bilecik Halk Eğitim Merkezi\'nde Çocuk Bakım Elemanı Kursu Devam Ediyor

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde meslek edindirme kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan biri olan Çocok Bakım Elemanı kursu devam ediyor. Kursiyerlerin tüm bilgileri kurs öğretmeninden öğrendikten sonra MEB onaylı sertifikalar alıyorlar. Bu sertifika ile anaokulu ve kreşlerde çocuk bakım elemanı olarak çalışabiliyorlar. Kursiyerlerin yaptığı 'Maskelerimizi Takıyoruz, Rollerimizi Alıyoruz' adlı maske çalışması beğeni topladı. Kurs eğitmeni Hülya Altıntop ise burada hem eğlence hem eğitim içerisinde bir ortamın olduğunu belirterek herkesi davet etti. - BİLECİK