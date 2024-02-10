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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Güreş Kursu' başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde yoğun talep üzerine Güreş kursu başladı. Türk tarihi boyunca güreş özel bir spor olarak yapılmaya devam etti. Bilecik Halk Eğitim Merkezi ise bu köklü spor dalını yaşatmak adına güreş kurslarını açarak insanları yeteneklerini fark etmeye davet etti. Kurs antrenörü Musa Göksu ise güreş kurslarının; sporcuların vücut geliştirme, kendine güven duygusu kazanma, öz disiplin edinme, takım ruhu ve liderlik gibi becerilerini geliştirdiğini belirtti. - BİLECİK