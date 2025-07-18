Bilecik Hastanesi\'nde Emeklilere Veda Töreni

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllar boyunca özveriyle görev yapan, emeklilikleri dolayısıyla görevlerinden ayrılanlara veda töreni gerçekleşti.

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Necati Yılmaz ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Arzu Dahil, emeklilikleri dolayısıyla görevlerinden ayrıldı. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve hastane idaresinin etkin bir şekilde yürütülmesinde büyük emekleri bulunan Yılmaz ve Dahil için düzenlenen törende, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Törende mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Necati Yılmaz ve Arzu Dahil'e duyulan minnettarlık, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane yönetimi, yaptığı açıklamada, "Katkılarından dolayı kendilerine minnettarız. Değerli çalışma arkadaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK