Bilecik Huzurevi sakinleri, Sakarya'nın Taraklı ilçesine düzenlenen geziyle keyifli bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen gezi kapsamında büyükler, Sakarya'nın Taraklı ilçesini ziyaret etti. Programda termal tesislerde hoşça vakit geçiren huzurevi sakinleri, ilçenin tarihi sokaklarını dolaşarak kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca keyifli anlar yaşayan büyükler, günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak güzel anılar biriktirdi.

"Huzurevi sakinlerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin kendilerini mutlu ve değerli hissetmeleri bizim için çok önemli. Onların sosyal hayata katılımlarını desteklemek, farklı yerler görmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Huzurevi sakinlerimizin yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.