Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı - Son Dakika
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Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı

Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı\'nda ağırlandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Konağı'nda Huzurevi sakinlerini ağırladı. Nazlı Aygöl, Huzurevi sakinleriyle ilgilenerek onlara ikramda bulundu. Eski günleri yad eden ve bol kahkahalı bir zaman geçiren Huzurevi sakinleri, Nazlı Aygöl'e teşekkür etti.

01.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Konağı'nda Huzurevi sakinlerini ağırladı. Kendi elleriyle tek tek ilgilenerek ikramda bulunan Nazlı Aygöl bu davete katıldıkları için mutluluk duyduğunu belirtti. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem eski günleri yad ettiler hem de bol kahkahalı zaman geçirdiler. Huzurevi sakinleri bu davete karşılık Nazlı Aygöl'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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