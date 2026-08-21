Bilecik Huzurevinde Denetim

Bilecik'te bulunan huzurevinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından huzurevinde gerçekleştirilen denetimde, yaşlılara sunulan hizmetler ile kuruluşun genel işleyişi incelendi. Denetim kapsamında huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlarla da bir araya gelinerek talep ve ihtiyaçları dinlendi. Yaşlıların huzur, güvenlik ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Yaşlılarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla denetim ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Huzurevlerimizde sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve büyüklerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.