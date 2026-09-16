Bilecik İl Müftülüğünden alınan Ahmet Dilek imam hatiplerle vedalaştı

Bilecik İl Müftülüğü görevinden geçtiğimiz günlerde alınan Ahmet Dilek, il merkezinde görev yapan imam hatiplerle son aylık 'Mutat Toplantısı'nda vedalaştı.

Ahmet Dilek, toplantıda yürütülen din ve cami hizmetleri değerlendirirken, görev süresi boyunca gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla din görevlilerine teşekkür etti. Toplantının ardından imam hatiplerle vedalaşan Dilek, çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarı, sağlık ve hayırlar diledi. Dilek, "Görev süremiz boyunca birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Gayretleri ve emekleri için tüm din görevlilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.